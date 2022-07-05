صحة الشرقية تبدأ حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المجازر والسلخانات

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، أعمال التطهير والتعقيم بالمجازر والسلخانات، وفي محيط جميع المدارس، تزامناً مع إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، وكذلك في دور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت التعليمية والصحية، والرش بالكلور المخفف بالنسب المحددة، طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

تكثيف أعمال التطهير بالمجازر والسلخانات

جاء ذلك تنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى.

مكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، ويرقات البعوض في الترع والمصارف، والذباب البالغ ويرقات الذباب علي تجمعات القمامة، ومكافحة ذبابة الرمل، والحشرات الزاحفة، ومكافحة القوارض الناقلة للأمراض، بأجهزة الضباب، وأجهزة الرذاذ، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، هذا بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من إنتشار الملاريا والفلاريا، مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لتجنب انتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل المشاركة علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.