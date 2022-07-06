الشرقية تتجمل استعدادا لاستقبال عيد الأضحى بتكثيف حملات النظافة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة على مدار اليوم للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين في مختلف المراكز.

تنفيذ حمله نظافه وتجميل ودهانات

وتنفيذا لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بحملة نظافه وتجميل ودهانات للمزلقانات ومداخل القرى للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لمدخل المركز استعداد لعيد الأضحى المبارك.

إزالة تراكمات القمامة بنطاق مدينة القنايات

كما قامت رئاسة مدينة القنايات باستمرار أعمال النظافة وإزالة تراكمات القمامة بنطاق المدينة من جميع نقاط التجميع ونقلها إلى النقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة.

حملة لرفع وإزالة كافة الإشغالات

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف فوراً، فضلاً عن رفع كافة تراكمات القمامة بعدد من شوارع المدينة.

هذا وقد كثفت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح الجهود لخطة تشجير الطريق السريع منيا القمح / بنها ودهان وتجميل التلتوارات وقص الأشجار ونظافة طريق منيا القمح / الزقازيق لإظهار الطريق بالمظهر اللائق وحفاظاً على الصورة الجمالية والحضارية لمدخل المدينة.