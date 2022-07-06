مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.. التقديم حتى 20 يوليو

تستعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية لاستقبال أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022، الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس، وذلك لمدة 15 يوماً، حتى 20 يوليو 2022، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. السويدي والصالحية

وتضم محافظة الشرقية مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، هما مدرسة «السويدي»، التي أعلنت عن إتاحة فرصة التقديم للبنين من محافظة الشرقية، بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

ومدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، التي أعلنت عن توافر فرصة التقديم للبنين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية، بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022، وألا يقل مجموعه عن 200 درجة.

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب التقدم للالتحاق بالمدارس التطبيقية إلكترونياً على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الصالحية هي إحدى المدارس التي تتبع القطاع الحكومي في الدراسة، وتم إنشاؤها منذ عامين، وتفتح أمام الطالب الكثير من آفاق العمل عقب الانتهاء من الدراسة مباشرةً، وتعتمد الدراسة داخل مدرسة الصالحية على ثلاثة محاور: العلوم الأساسية، والعلوم الفنية، وكذلك العلوم الثقافية، وذلك داخل كل المزارع والشركات.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

تتخصص الدراسة بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية في (الكهرباء والميكانيا)، وتتضمن المناهج الدراسية: العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي. وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.