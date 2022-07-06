ضبط 10 أطنان سماد زراعي ولحوم مجهولة المصدر في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمطاعم وشودار بيع اللحوم تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية والصحية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

حملة تفتيشية على محال الجزارة

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير بالتنسيق مع الطب البيطري بحملة تفتيشية على أصحاب محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

ضبط 10 أطنان أسمدة دون فواتير

وأسفرت الحملة التي شنتها إدارة التموين عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجاءت بياناتها على النحو التالي: المحضر رقم 10420 جنح أبوكبير ضد «م .ا»، صاحب محل جزاره بناحية المناسترلي ، للذبح خارج السلخانة، والمحضر رقم 10424 جنح أبوكبير ضد «م .ع» صاحب محل جزاره بناحية طوخ، للذبح خارج السلخانة. والمحضر رقم 10425 جنح أبوكبير ضد «ا .م»، صاحب محل جزارة بناحية طوخ، للذبح خارج السلخانة.

كما قامت الحملة بالمرور على المحلات العامه والأنشطة التجارية، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر هي المحضر رقم 10442 جنح أبوكبير، ضد «ر. ا»، لوجود سلعه غذائيه دون فواتير عبارة عن ١٠ كراتين جبنة.

كما تم تحرير المحضر رقم 10443 جنح أبوكبير ضد «ي. م» لحيازته سماد زراعي محظور تداوله عبارة عن 10 أطنان سوبر فوسفات دون فواتير، والمحضر رقم 10444 جنح أبوكبير ضد «ا .م»، لحيازته سماد زراعي ومخصبات زراعية دون فواتير.