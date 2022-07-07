وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، «سفند أولينج»، سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك مرحباً بالتعاون مع الشركات الدنماركية موضحًا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها مؤكداً الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أشار إلى استراتيجية الدولة الهادفة إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات عام 2023.

ولفت الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

واشاد السفير الدنماركي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات في كافة المجالات، مشيدا بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية.

زيادة حجم التعاون في مجال طاقة الرياح

وأكد رغبته في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات وبصفة خاصة مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأيضا مجال تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة.

وتأتي الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة بقطاع الكهرباء.