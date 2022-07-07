القوى العاملة تنظم ندوة عن حقوق وواجبات العمال ومكافحة عمل الأطفال

نظمت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، ندوة بشركة بروميتوم للإطارات إيجيبت، بعنوان «حقوق وواجبات العمال ومكافحة عمل الأطفال».

حقوق وواجبات العمال

وتناولت الندوة، تنظيم الأسرة، والقضية السكانية، وحقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، وخطورة تشغيلهم.

مواجهة عمل الأطفال

وقال ياسر سعيد، وكيل الوزارة ومدير المديرية، إنّ الندوة جاءت في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة، وتوجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالاهتمام بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومتابعة حقوق وواجبات العمال والمرأة العاملة.

وألقى الندوة، حازم عبدالمحسن، مفتش بمكتب عمل العامرية، وصفاء رجب، منسق القطاع الأهلي بمديرية الشؤون الصحية.