انحسار مياه الفيضانات في سيدني.. وأمطار غزيرة تجتاح الصين «صور- فيديو»

انحسرت مياه الفيضانات في مدينة سيدني والمناطق المحيطة بها، اليوم الخميس، وغمرت مياه الأمطار الغزيرة بلدات شمال أكبر مدينة في أستراليا.

إخلاء المنازل في سيدني بسبب الفيضانات

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، أكد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، دومينيك بيروتيت، أنه جرى إصدار أوامر وإنذارات لإخلاء المنازل ومغادرتها على الفور لـ 60 ألف شخص، بعد أن كانت 85 ألفا أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن تلك البلدات شملت ميتلاند وسينغلتون في وادي هانتر بشمال سيدني، مهددة بالغمر من هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، مضيفا أن السلطات المختصة أجرت تنفيذ ما يقرب من 50 عملية انقاذ خلال ال24 ساعة الماضية، حيث شملت انقاذ عدة أشخاص حاصرتهم مياه الفيضانات داخل سياراتهم.

تم إجلاء آلاف الأشخاص من عدة مناطق في سيدني بأستراليا ، التي ضربتها أمطار غزيرة قياسية منذ عقود.



ولم ترد انباء عن ضحايا او جرحى نتيجة الفيضان. جميع خدمات الطوارئ تعمل في منطقة الكارثة. pic.twitter.com/R19Z5aW5zw — بخيت حمد الهاجري (@BadeMohamad1416) July 7, 2022

وقالت وزيرة خدمات الطوارئ، كوكي ستيف، إن هطول الأمطار حطمت الرقم القياسي لها لأول مرة في البلاد مؤكدة أن حالة الطقس بدأت في التحسن تدريجيا بعد مرور أسبوع من الأمطار المتواصلة على سيدني ومناطق عدة أخرى حولها.

فيضانات وهطول أمطار تغمر أستراليًا

وصرحت مديرة مكتب الأرصاد الجوية، ديانا إيدي، أن هطول الأمطار الغزيرة بدأت في ترك ولاية نيو ساوث ويلز متوجهة نحو البحر شمال سيدني، قائلة إن بلدة بولغا، الواقعة على بعد 180 كيلومترا شمال مدينة سيدني عن طريق البر، شهدت أعلى مستوى فيضان منذ عام 1952، في حين بلدة تاري، الواقعة على بعد 320 كيلومترا شمال سيدني عن طريق البر، غمرتها مياه الفيضانات بارتفاع يصل إلى 305 ملليمترات طوال الليل، وهو ما بمثابة ثلث متوسط هطول الأمطار السنوية في البلدة.

الفيضانات تحاصر المنازل والسيارات في الصين

وفي الصين، هطلت أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد، وتسببت في فيضانات حاصرت السيارات وأغلقت الطرق الرئيسية وأوقفت حركة السير في المدن، حيث استيقظ اليوم جميع سكان شينيانج عاصمة إقليم لياونينج على رسالة نصية أرسلتها السلطات الصينية على هواتفهم المحمولة من أجل اخطارهم بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى وإلغاء أي أنشطة غير أساسية بسبب الفيضانات.

وبحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، فأن رجال الإنقاذ اضطروا لنقل 5 طلاب وسائق حافلتهم المدرسية بقوارب مطاطية بعدما غمرتها المياه.

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