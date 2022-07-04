رئيس وزراء استراليا يزور كييف سرا ويتعهد بمساعدات مالية وعسكرية

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم، انسحابها من مدينة ليسيتشانسك، حيث قالت روسيا إنها تسيطر الأن علي منطقة لوجانسك الشرقية في أوكرانيا، وهو ما أكده وزير الدفاع الروسي، سيرجو شيجو، قائلاً إن القوات الروسية فرضت سيطرتها بالكامل علي ليسيتشانسك وعدة مستوطنات قريبة منها، بحسب ما نقتله صحيفة «الجارديان» البريطانية.

زيلينسكي: نتعهد بإعادة ليسيتشانسك

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لن تتخلي عن أي شيء، وتعهد باستعادة ليسيتشانسك من خلال اعتماده على الأسلحة الغريبة بعيدة المدي، مشيراً إلى أن قواته بأفضل التكتيكات.

وتعرضت مدينة سلوفيانسك شرق أوكرانيا، أمس، في منطقة دونيساتك لقصف صواريخ جوية ، مما أسفر في مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

زيارة سرية لرئيس الوزراء الاسترالي لأوكرانيا

وذكرت صحيفة « الجارديان » البريطانية، أن رئيس الوزراء الاسترالي، أنطوني ألبانيز، زار العاصمة الأوكرانية كييف سراً، معلنا أن بلاده سترسل أكثر من 100 مليون دولار، ومعدات عسكرية، كما أنها ستفرض عقوبات علي 16 مسؤول روسي.

وأوضحت الصحيفة أن «ألبانيز»، زار أيضا ًثلاث مدن في أوكرانيا هما بوتشا، هوموستال، أربيين، لافتاً إلى أنه خلال زيارته شاهد رئيس الوزراء الاسترالي أدلة علي عمليات قتل جماعي وتعذيب بعد انسحاب القوات الروسية.

بريطانيا وكندا يصادران أموال الروسيين

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن مؤتمر التعافي أوكرانيا URC2022 سيبدأ اليوم، في سويسرا مدينة لوجانو، لمناقشة كيفية إعادة بناء أوكرانيا، بمشاركة وفد أوكراني مع ممثلين من دول عربية أخري، ومنظمات دولية، والمجتمع المدني.

واتفقت المملكة المتحدة مع كندا وطلبت بريطانيا بمصادرة أموال الروسيين ومنحها لأوكرانيا، وقالت وزيرة الخارجية ليزا تروس،:« اخبرت بنك مونتي دي باشي سيينا، إنها تؤيد فكرة الحكومة بتجميد أموال روسيا في المملكة المتحدة وإعادة توزيعها علي ضحايا أوكرانية».

وعلى الجانب الآخر أعلن ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس البيلاروسي، الحلف القرب إلي فلاديمير بوتين، أن دولته السوفيتية السابقة تقف بالكامل وراء روسيا.

وأكد «لوكاشينكو»، دعمه الشديد لحملة بوتين ضد أوكرانيا منذ اليوم الأول 24 فبراير الماضي، لافتاً إلى أنه وبلاده سيظلوا مع روسيا إلى الأبد.