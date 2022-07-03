أستراليا تحظر استيراد الذهب الروسي وتوفر عربات مصفحة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن بلاده ستوفر 34 عربة مصفحة إضافية لأوكرانيا وستحظر استيراد الذهب الروسي، وفقًا لتقارير رويترز.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي في مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن أستراليا ستفرض أيضًا عقوبات وحظر سفر على 16 وزيرًا وحكمًا روسيًا آخر، ما يرفع إجمالي عدد الأفراد الروس الذين عاقبتهم أستراليا إلى 843 بحسب ما نقلت صحيفة الجارديان.

وقال ألبانيز إن أستراليا ستمنح أوكرانيا 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة بوشماستر.

ألبانيز: الهجمات الروسية على مناطق إيربين السكنية جرائم حرب

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أن الهجمات الروسية على مناطق إيربين السكنية «جرائم حرب».

وتفقد ألبانيز مدن بوكا وإيربين وهوستوميل التي كانت لفترة وجيزة تحت الاحتلال الروسي خلال الأيام الأولى من الغزو الروسي.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.