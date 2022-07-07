8 أضرار نفسية للمخدرات المُخلقة.. بينها الهلوسة والانفصام وفقدان التركيز

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المخدرات المُخلقة تسبب العديد من الأضرار على الصحة النفسية وكذلك الصحة الجسدية، مشيرا إلى أن «الشابو، الشادو، أيس، اسبيد، كريستال ميث»، تسبب العديد من الأضرار على الصحة الجسدية مثل تليف خلايا المخ وتليف الكبد والفشل الكلوي وسكته دماغية وضعف المناعة، تشنجات قوية، وعدم انتظام ضربات القلب، إلى جانب أن التعرض للجرعة الزائدة قد يؤدي إلى الوفاة، والإصابة بالفيروسات المنقولة عن طريق الحقن.

تأثير المخدرات المُخلقة على الصحة النفسية

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على الصفحة الرسمية «الفيس بوك»، أن تأثير المخدرات المُخلقة على الصحة النفسية كالتالي:

- الهلوسة.

- الهذيان.

- فقدان التركيز.

- فصام.

- نقص انتباه.

- الانفصال عن الواقع.

- الشعور بالاحتضار «الموت».

- الميل إلى العنف في ارتكاب الجرائم.

المعتقدات الخاطئة عن تعاطي المخدرات

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ البرامج التوعوية بشأن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، ومن ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة كما يقدم الخط الساخن للصندوق 16023 كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، كما أن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي .

مكونات المخدرات المُخلقة

وأوضح الصندوق أن المخدرات المخلقة تتكون بشكل أساسي من مادة ميثامفيتامين، وتضاف لها بعض المواد الأخرى بغرض تضخيم آثارها وزيادة كميتها وتتشكل بودرة أو حبيبات صغيرة بيضاء وأحيانا بألوان أخرى طبقا للمواد المضافة.