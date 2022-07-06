الثقافة المصرية تواصل فعالياتها بالأردن.. مناقشة فن الرواية والقصة القصيرة

تواصلت فعاليات الأسبوع الثقافي المصري بالأردن، الذي يأتي في إطار اختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، إذ أقيمت ندوة ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في إربد، داخل نقابة المهندسين الأردنيين، في لواء الرمثا، تحمل عنوان «الرواية.. سيرة مصطلح عربي».

مصطلح الرواية ونشأته وتطوره

تحدث خلال الندوة، الروائي خيري محمد دومة، عن سيرة ومصطلح الرواية ونشأته وتطوره، وكيف انتقل من القديم إلى الجديد، واستخدامه في القرن التاسع عشر، والمشكلات التي واجهت هذا المصطلح، لارتباطه بالتسلية والفرجة، وكيف أطلق على الرواية والمسرحية في ذات الوقت.

تطرق الكاتب منير عتيبة، عن القصة القصيرة جدا عند الكاتب الأردني حسين دعسة، ودخوله إلى عالم القصة القصيرة جدا، من أرض القضية الفلسطينية وقضايا المجتمع الأردني خاصة، والعربي عموما، وقضايا الإنسان أيا كانت جنسيته، كما تحدث عن الموضوعات التي تطرحها قصصه في مجموعته «عن قلب البنفسج.. والوردة الحمراء»، التي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب «سلسلة إبداع عربي»، عام 2021.

وعلى المستوى الفني، وصف عتيبة، أسلوب دعسة، بأنه يمتزج في هذه المجموعة الأديب بالفنان التشكيلي بالإعلامي، وهي المجالات التي خاضها ومارسها، وأثبت فيها حضورا بالفعل.

حكاية 80 قصة قصيرة لحسين دعسة

ثمن عتيبة الإنتاج القصصي لدعسة، على مدى أكثر من ثمانين قصة قصيرة جدا، إذ يقدم الكاتب رأيه في عدد كبير من الموضوعات التي تلامس بعضها أو كلها القارئ، وصنف قصص المجموعة إلى عدد من المتواليات القصصية، التي تنتسب كلها لموضوع واحد تتناوله من زوايا مختلفة، وبتحليلات متنوعة، مما يجعله محيطا بكل ما كتب عن قضية.

وأشار إلى أن أهم الموضوعات التي تناولتها هذه المجموعة: القضية قصص الفلسطينية والمقاومة - قصص بدايات التفتح والمراهقة - قصص العشق والهوى - القصص الحلمية أو الكابوسية - القصص الساخرة من العيوب الشخصية أو الاجتماعية - قصص عن الطفولة - قصص الحيوانات - قصص فيروس كورونا.