«عن الثقافة والحرية» للراحل جابر عصفور أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة، الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب للراحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، بعنوان، «عن الثقافة والحرية».

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الثقافة اقترنت بالحرية في عنوان هذا الكتاب، لأن الثقافة مرادفة للحرية، والشرط الأول لحضورها وازدهارها، بوصفها أفقا من الوعي المفتوح على المستقبل الواعد في كل مجال، الوعي الذي يدرك حضوره الخلاق في فعل تمرده على كل شروط الضرورة، ومن ثم تمرده على كل ثقافة منغلقة على أية سلطة، تحول دون حرية الإنسان في أن يصنع لنفسه ولغيره عالما حرا، تقترن فيه الحرية الفردية بالمسؤولية الاجتماعية.

«عن الثقافة والحرية»

وينطوي هذا الكتاب، على بعض ما كتبه دفاعا عن حرية الثقافة والإبداع، وكذلك ما كتبه ضد التمييز الاجتماعي والديني.

كما يشتمل الكتاب على ما كتب من رؤية مغايرة لثورة 1919 بوصفها الثورة التي ينتسب، جابر عصفور، إلى شعاراتها عن حرية الوطن والمواطن على السواء، فهي الثورة التي أسست في تاريخنا الحديث، معنى الوطن الذي يتسع للجميع، ولا يتمايز فيه مواطن عن غيره على أساس من جنس أو عقيدة دينية أو طائفية أو حتى ثروة.

جابر عصفور

رحل المفكر الدكتور جابر عصفور في 31 ديسمبر 2021، تاركا إرثا ضخما من المؤلفات النقدية المهمة من بينها: «زمن الرواية»، «الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»، «مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي»، «دفاعًا عن التنوير»، «أوراق ثقافية»، فضلا ورعاية الأنشطة الثقافية في مصر والعالم العربي من أبرزها تأسيس المركز القومي للترجمة.

وشغل «عصفور» منصب وزير الثقافة مرتين؛ في يناير 2011، ومرة أخرى من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015، وحصل الراحل على عدد كبير من التكريمات والجوائز منها: جائزة النيل، جائزة سلطان بن على العويس، الوسام الثقافي التونسي ودرع رابطة المرأة العربية.