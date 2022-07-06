«الثقافة» تستعد للدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية.. 5 محاور

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الحادي والثلاثين، الذي يقام من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر2022، وأعلنت دار الأوبرا محاور المؤتمر العلمي المصاحب للمؤتمر، تحت عنوان «المسرح الغنائي علامة فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية»، ووجهت دعوة إلى الباحثين والمهتمين بالموسيقى العربية للمشاركة في المؤتمر.

محاور المؤتمر العلمي

ويسعى المؤتمر في دورته الحالية إلى معالجة عدد من القضايا، والتباحث حول المحاور الآتية:

المحور الأول

المسرح الغنائي العربي بين النشأة والازدهار والانحسار، ويرمي إلى تناول نشأة المسرح الغنائي العربي وازدهاره والمراحل الفنية التي مر بها بداية من نشأته في أواخر القرن التاسع عشر في الشام ومصر.

المحور الثاني

المسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية، ويطرح هذا المحور سؤالا جوهريا حول الأثر الذي أحدثته المعالجة الدرامية في الرؤية الموسيقية لملحني المسرح الغنائي العربي أوائل القرن.

المحور الثالث

أثر المسرح الغنائي على القوالب الغنائية والآلية التقليدية في الموسيقى العربية، ويرمى إلى البحث في الأثر الذى شكله المسرح الغنائي في بروز قوالب غنائية وآلية انطلاقا من طبيعة الدراما المسرحية وما تفرضه من أشكال غنائية متنوعة.

المحور الرابع

أعلام ورواد التلحين والأداء في المسرح الغنائي العربي ويهدف هذا المحور إلى إلقاء الضوء على الملحنين الكبار الذين قدموا ألحانهم للمسرح الغنائي.

المحور الخامس

إشكاليات جمع وتوثيق وإعادة تقديم تراث المسرح الغنائي، ويرمي إلى بحث أفضل السبل لجمع وتوثيق تراث المسرح الغنائي المعلوم والمجهول والمهمل سواء في مصر أو بعض البلاد العربية.

ضوابط المشاركة

- أن يكون البحث جديدًا ومرتبطًا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الإنترنت.

- لا يزيد البحث على عشرين صفحة مقاس A4 مكتوبة على برنامج Microsoft office Word ونوع الخط Simplified Arabic مقاس 14.

- ضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقي للنماذج التي استعان بها الباحث، ويراعى فيه التدقيق اللغوي.

- يختتم البحث بملخص يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة (بنفس مواصفات البحث).

- يرفق بالبحث نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد عن 5 أسطر ويتضمن:

الاسم الرباعي - الجنسية - اللقب العلمي - الوظيفة الحالية - أبرز الانجازات الأكاديمية أو الفنية - رقم الهاتف مصحوبًا بكود البلد - الفاكس - البريد الإلكتروني المستخدم.

- ضرورة أن يتضمن العرض التقديمي للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد على 10 دقائق للعرض.

- يرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان musicfestivaleg@gmail.com في موعد غايته 15من سبتمبر 2022 حتى يتسنى عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر، وسوف تقوم دار الأوبرا المصرية بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على تقديم أبحاثهم بالمؤتمر.

يكون الاشتراك في المؤتمر حضوريًا أو افتراضيًا عبر شبكة الإنترنت، وفي حالة الحضور تتحمل دار الأوبرا المصرية مصروفات الإقامة الكاملة فقط للباحث، وكذلك الانتقالات الداخلية من المطار والعكس ومن الفندق لدار الأوبرا والعكس (في فترة المؤتمر) بينما يتحمل الباحث مصروفات الطيران، أما في حالة المشاركة الافتراضية (أون لاين) يرسل الباحث تسجيلاً مرئيًا لعرضه التقديمي (مدته لا تزيد عن 10 دقائق) يمكن استخدامه في حالة حدوث أي مشكلة طارئة.