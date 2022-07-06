«الثقافة» تفتتح سينما الشعب في مسقط رأس عبدالناصر احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، تجهز قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لافتتاح مشروع سينما الشعب بقصر ثقافة بني مر، مسقط رأس الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في ذكرى الثورة.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على مشروع «سينما الشعب»، في تصريح لـ«الوطن»، إنه في إطار توسع وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية الهادف إلى تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، نجهز لافتتاح المشروع بقصر ثقافة بني مر، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو.

عرض فيلم كيرة والجن

وأضاف «عبدالمنعم»، أن المشروع يعرض حاليا فيلم «كيرة والجن»، للمخرج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد، وخلال أيام واعتبارا من عيد الأضحى، سيتم عرض فيلمي «عمهم» بطولة النجم محمد إمام ومن إخراج حسين المنباوي، و«بحبك» بطولة وتأليف وإخراج النجم تامر حسني، مع استمرار عرض «كيرة والجن»، فضلا عن الأفلام الوثائقية وهي «سيوة واحة الشروق والغروب» و«صباح الخير يا سيوة» إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

افتتاح سينما الشعب في القاهرة والإسكندرية

ويجري حاليا تنفيذ المشروع في القاهرة والإسكندرية والمحافظات كالتالي: في القاهرة بقصر السينما بجاردن سيتي، وفي الإسكندرية بقصر ثقافة الأنفوشي، وطنطا بقصر السينما، وفي المحلة بقصر 23 يوليو بالمحل، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وفي المنوفية بسينما السادات، فضلا عن قصر ثقافة أسيوط، وفي سيناء بقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأوضح «عبدالمنعم» وزارة الثقافة تعمل على التوسع في تنفيذ المشروع في مواقع قصور الثقافة ومن المقرر أن يصل عدد دور العرض السينمائي المشاركة إلى 14 دار عرض في مختلف الأقاليم، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد أصدرت مؤخرا قرارا بتخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين «10 صباحا» و«1 ظهرا»، لعروض سينما الشعب، إلى 20 جنيها فقط، بدلا من 40 جنيها بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للاستفادة من المشروع.