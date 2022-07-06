«الداخلية» تلقي القبض على منظمي دعوة باتمان حلوان الحقيقي

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، القبض على القائمين على دعوة «باتمان حلوان» التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمّنت دعوة لارتداء زي تنكري لشخصية باتمان الشهيرة، والتجمع في يوم 13 أغسطس المقبل.

باتمان حلوان

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجا بعنوان باتمان حلوان، يتضمن الدعوة لارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس المقبل، أمام محطة مترو الأنفاق في منطقة حلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمين على تلك الفعالية «معركة حلوان باتمان الحقيقي».

الأجهزة الأمنية تضبط القائمين على الدعوة

وتمكنت الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمين على إطلاق الدعوة وإنشاء الصفحات التي تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم «4 أشخاص»، وتبيّن إستغلالهم التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة لتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه، واستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها لتحقيق مكاسب مادية، من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.