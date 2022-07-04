لميس الحديدي: هاشتاج «باتمان حلوان» بدأ بهزار والإخوان استغلوه

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على هاشتاج «باتمان حلوان» قائلة: «أنا من محبي موقع التغريدات القصيرة تويتر مقارنة بالمنصات الأخرى ولفت نظري منذ فترة هاشتاج اسمه باتمان حلوان وبقالنا أربع أو خمس أيام في الهاشتاج ده وبدأ بمزحة وهزار بين بعض الاصدقاء بدأ بمازحة من شاب وتحول لمبارزة».

الحديدي: الموضوع يبدو مضحك لكنه تحول لتحديد موعد للمبارزة

وتابعت عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «الموضوع يبدو مضحك لكن المبارزة تحولت لتحديد موعد للمبارزة وإثبات نفسه يوم 13 أغسطس القادم وبدأ انتشار القصة بأبطال باتمان وتفاعل مع الهاشتاج فنانون مثل هنيدي وسيد رجب».

أضافت: «في صفحه اتعملت للإيفنت ووصل عدد المشاركين في الفعالية 44 ألف مشارك والموضوع كان لطيف لحد هنا لحد مابيظهر الناس اللطيفة اللي بتدخل وسط ناس بتهرج وتضحك ويوكبوا الموجة وأكيد عارفين هما مين وده اللي حصل منذ 48 ساعة وبدأنا نشوف الآلاف من اللجان والحسابات الوهمية تدعم الموضوع ونشرت الأخبار بالهاشتاج على شبكة رصد وقنوات الإخوان وفوجئت بالاهتمام به بشكل غير مباشر مثل الاهتمام بقصة باتمان».

لميس: الإخوان حولوا مزاح بين شباب لواقعة يستغلوها

وأشارت الحديدي، إلى أن الإخوان حولوا مزاح بين شباب واستغلوا ذلك وبدأوا نشر الخبر وأن هناك تجمعاً بين الشباب خاصة أن التاريخ يروق لهم قائلة: «دخلوا بقوا وفرحانين بالتجمع وبالميعاد خاصة إن 13 أغسطس هو تاريخ فض رابعة بعد 45 يوم من تهديد الشعب المصري، ممكن يكون اختيار التاريخ مصادف لعيد ميلاد الشاب الذي يمزح في باديء الامر أوعيد ميلاد خطيبته».

استكملت: «خرجنا من منطقة الهزار الخفيف والظريف لمرحلة الدم التقيل بتاع الإخوان وإحنا متعودين منهم على ذلك والقصة بدأت بهزار وتم استغلالها واستخدامها عبر الآلاف الأكونتات والحسابات».

ونصحت الحديدي الشباب قائلة: «مش عاوزة أبوظ على الشباب المناسبة اللطيفة لكن بنصح الشباب من أصحاب الفكرة الللطيفة جداً أرجوكم خذوا تصريح».

يذكر أن باتمان حلوان، هو هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي منتشر منذ أيام بأحاديث حول ظهور مرتقب لأحد أساطير الأبطال الخارقين، الرجل الوطواط «Batman» في حلوان.