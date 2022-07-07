«التعليم العالي» تدعو باحثي مصر لتقديم مقترحات لتطوير صناعة الألبان

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، فتح باب التقدم للنداء الثاني في مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تطوير قطاع صناعة الألبان في مصر، موضحا أنّ المبادرة تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، بالاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات والخبرات السابقة، لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة، وتطوير التكنولوجيات الموجودة، وتحسين قدرتها التنافسية وجدواها الاقتصادية، وزيادة المكون المحلي في تصنيعها، وتقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة بالسوق المصري، مؤكدًا أهمية مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذا الإطار.

ربط البحث العلمي بالصناعة

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنّ النداء هو الثاني في مبادرة الأكاديمية المعروفة اختصارًا باسم «آبل»، والتي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أنّ النداء يأتي بالتعاون مع جامعة دمياط، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية، وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط.

ويأتي تنفيذًا لتوصيات ورشة العمل التي انعقدت شهر يونيو الماضي، بالتعاون بين الأكاديمية، وجامعة دمياط، واتحاد الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية، وشعبة صناعة الألبان، وكبار مصنعي الجبن في دمياط، وناقشت فعاليات الورشة حصر مشكلات قطاع صناعة الألبان وتوصيفها بصورة علمية، وطرحها على مجتمع البحث العلمي، تمهيدًا للتقدم بمقترحات حلول قابلة للتطبيق.

دعم صناعة الألبان

من جانبه، أكد الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اهتمام الجامعة بالمعاونة في حل مشكلات المجتمع، خاصة محافظة دمياط، والتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم قطاعات الصناعة الحيوية، ومنها صناعة الألبان التي تحتل محافظة دمياط موقع الريادة فيها، وتمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي.

ولفت إلى استمرار جهود الجامعة في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة، وتوجيه الخطط البحثية والرسائل العلمية بالجامعة لتناول التحديات التى تواجهها، مشيدًا بالتعاون الكبير مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات الإقليمية، من خلال قطاع مراكز بحوث التنمية الإقليمية؛ لدفع جهود التنمية فى جميع ربوع مصر.

تحديد التحديات الحقيقية للصناعة الوطنية

وصرح الدكتور تامر حمودة، المشرف على قطاع الابتكار والتسويق التكنولوجي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بأنّ الأكاديمية تتبنى منهجًا لتحديد التحديات الحقيقية للصناعة الوطنية، بالنقاش مع رواد الصناعة، وإشراكهم بوضع آلية فاعلة وعملية، مشيرًا إلى بذل جهد وعمل دؤوب فى السنوات الماضية في مجال ربط البحث العلمي بالصناعة.

وأضافت الدكتورة هيام حلمي، مدير عام التسويق التكنولوجي بالأكاديمية، أنّ الأكاديمية تعطي أولوية قصوى لحصر مشكلات القطاعات الصناعية على أرض الواقع، ومحاولة تقديم الحلول العلمية المعتمدة على الأبحاث العلمية، عبر طرح نداءات لمشروعات جديدة موجهة.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل، وشروط التقدم للمبادرة، يرجى زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg حيث سيتم تلقي مقترحات مشروعات بحوث تطبيقية، وحلول تكنولوجية اقتصادية لمجابهة بعض التحديات التي تواجه قطاع صناعة الألبان اعتبارًا من 16 يوليو 2022 وحتى موعد أقصاه 16 أغسطس 2022.