محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز النموذجي لتجميع الألبان ومنفذ بيع اللحوم

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والقطاعات الخدمية بمركز أبو قرقاص، للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع.

المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان

وتفقد المحافظ، المركز النموذجي لتجميع الألبان بمركز أبو قرقاص، والذي تم افتتاحه ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بإطلاق «المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية».

وأوضح المحافظ، أن المركز يأتي دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان، والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية، وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج، وكذلك إتاحة إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة، بما يخلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بالمحافظة.

منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

كما تفقد المحافظ، منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، واطمأن على جودة اللحوم المعروضة بأسعار مخفضة، حيث يصل سعر الكيلو لـ120 جنيها، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، لافتا إلى أن هناك إقبال من المواطنين على تلك المنافذ.

كما تابع المحافظ، العمل بعداية نفقية لربط شرق الإبراهيمية من محطة مياه المطاهرة إلى غرب المدينة، ووجه بسرعة نهو الأعمال حفاظا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك بالإضافة لمتابعة أعمال إنشاء كوبري علوي على ترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد، لربط حي شرق وغرب مدينة أبو قرقاص، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة من أجل تطوير كافة الطرق والكباري بالمحافظة، والعمل على رفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد «القاضي» الوحدة الصحية بقرية منسافيس، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، وحرص المحافظ على التأكد من تطبيق منظومة الألبان للأطفال.

كما تابع المحافظ أعمال رصف وتركيب إنترلوك بشوارع شرق مدينة أبو قرقاص، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، موجها بسرعة نهو الأعمال وبكفاءة عالية طبقا للمواصفات القياسية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال الجولة، حيث استمع لمقترحاتهم وطلباتهم، موجها رئيس الوحدة المحلية بفحص وعرض الطلبات وإيجاد حلول لها.