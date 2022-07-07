نائب القنطرة: حريق السوق التجاري نتيجة الإهمال المتعمد والعشوائية

أكد النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، أن الحريق الذي اندلع في السوق التجاري بالمدينة، أمس ألأربعاء، وأسفر عن إصابة العشرات، وخسائر مادية بالملايين، جاء استمراراً لمسلسل الحوادث والحرائق المتكررة، نتيجة الإهمال والعشوائية.

وأضاف «طلبة»، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن منطقة السوق التجاري في مدينة القنطرة شهدت تراكماً للعشوائية على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى العديد من وقائع وممارسات الإهمال، مما تسبب في اندلاع الحريق، الذي نشر الخوف والفزع بين رواد السوق، وتسبب في إصابة 39 شخصاً.

إهمال متعمد من مسؤولين سابقين

واعتبر عضو مجلس النواب أن الإهمال المتعمد تسبب فيه بعض المسئولين السابقين، ممن لم يقوموا بواجباتهم تجاه القنطرة، وهو أخطر ما يواجهه الأهالي في هذه المرحلة، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أنه تقدم بطلبات سابقة لإقامة سوق حضاري بمنطقة «الوكايل»، للقضاء على مشكلة الإشغالات في شارعي «التحرير والسويس».

وتابع أنه يجري إنهاء الإجراءات والتراخيص اللازمة للبدء في التنفيذ، إضافة إلى طلب إنشاء سوق خضار نموذجي ثلاثة أدوار بمنطقة المرور القديم، لنقل كل الإشغالات الموجودة بشارع «التحرير».

وقال «طلبة» إنه تمت معاينة مكان سوق القنطرة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض على اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، لأخذ الموافقات وتوفير الاعتمادات المالية، مشيراً إلى أنه تفقد، برفقة الجهات التنفيذية، منطقة «المرور القديم»، المقرر عمل سوق الخضار النموذجي بها، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة حضاري لتجارة الخضار والفاكهة، بمنطقة «سوق الخميس».

محور جديد لمدخل القنطرة

وأضاف عضو مجلس النواب أنه سيتم عمل محور مروري جديد لمدخل مدينة القنطرة، لخدمة سوق الجملة الجديد ونادي القنطرة غرب، ولخدمة مجمع المحاكم الجديد، ومشروع مبارك لإسكان الشباب والمرور والموقف، وأشار إلى أن الإجراءات المزمع اتخاذها ليست رد فعل على حريق الحي التجاري، ولكنها إجراءات تم الإعداد والتخطيط لها منذ فترة كبيرة، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد الحصول على كافة الموافقات وعند البدء في التنفيذ الفعلي.