إجمالي إصابات حريق سوق القنطرة بالإسماعيلية يرتفع إلى 39 حالة

قالت مصادر طبية بالإسماعيلية، إن حريق سوق القنطرة أسفر عن إصابة 39 شخصا، نقلوا إلى مستشفى القنطرة غرب المركزي، وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن معظم الإصابات حالات إغماء وضيق في التنفس جراء الدخان الناتج عن الحريق.

«صحة الإسماعيلية»: بقاء 5 مصابين فقط في المستشفى

وقالت الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن فريقا بإشراف المديرية انتقل لمستشفى القنطرة غرب العام، لمتابعة حالة المصابين في حادث حريق سوق القنطرة.

وأضافت في بيان، أنه فور الإبلاغ بنشوب حريق باتحاد جدة بالقنطرة غرب، جرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف مجهزة، ورفع حالة الطوارئ بمستشفى القنطرة غرب، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وفيات.

وقالت إن حالات الإصابة بين اختناق وضيق تنفس، مشيرة إلى أنه جرى إحالة 3 مصابين إلى مستشفى طوارئ أبوخليفة، وبقاء حالتين تحت الملاحظة في مستشفى القنطرة وخروج باقي الحالات.

خسائر فادحة لتجار سوق القنطرة

وأكد شهود عيان أن التجار يواجهون خسائر فادحة في قيمة البضائع التي احترقت.

وكثفت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لإخماد الحريق الذي امتد لعدد من المحال التجارية، وتسبب في إصابة عدد من العمال وأصحاب المحال باختناق في أثناء محاولة مكافحة الحريق.