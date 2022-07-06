تفاصيل حريق السوق التجاري بالقنطرة.. 4 إصابات و8 سيارات إطفاء

دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بعدد 8 سيارات إطفاء، لتتمكن من السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في عددٍ من المحال بالسوق التجاري بالقنطرة غرب، محافظة الإسماعيلية، حيث التهمت النيران عدد من المحال التجارية، وأصيب 4 أشخاص في الحريق حتى الآن، ويحاول رجال المطافئ السيطرة على ألسنة اللهب التي عانقت السماء.

حريق هائل بسوق القنطرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغاً يفيد نشوب حريق هائل في عدد من المحال التجارية بمنطقة السوق التجاري بالقنطرة غرب الإسماعيلية، وامتدت النيران سريعاً إلى المحال المجاورة، وارتفعت ألسنة اللهب في السماء، وسط تصاعد دخان كثيف تسبب في اختناق وانعدام الرؤية لدى الكثيرين.

8 سيارات لإطفاء الحريق

ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، لإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المحال التجارية، ويلتهم البضاعة ويتسبب في كارثة أكبر للتجار.

4 مصابين بحالة اختناق

وأصيب في الحريق 4 أشخاص بحالة اختناق حتى الآن، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لأحدهم في موقع الحريق، ورفض النقل إلى المستشفى، كما جرى نقل 3 مصابين آخر إلى مستشفى القنطرة غرب لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جهود مكثفة لإخماد النيران

ويكثف رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من جهودهم لإخماد الحريق الذي يمتد للمحال الأخرى في الدقيقة تلو الأخرى، قبل أن يلتهم باقي المحال، ويتسبب في إصابة العمال وأصحاب المحال الذين رفضوا الهروب وصمدوا لإطفاء الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النيران.