القصة الكاملة لحريق سوق القنطرة بالإسماعيلية.. خسائر تجاوزت 20 مليون جنيه

دخان مازال يتصاعد من آثار الحريق، وتجار يجلسون أمام محالهم صامتين في حالة ذهول، بعدما أكلت النيران كل ما يملكون خلال لحظات لم تتجاوز مدتها الساعتين تقريبا، وشباب يحاولون جمع ما تبقى من بضاعتهم، وسيدات يصرخن ويبكين على ما فعلته النيران في سوق القنطرة غرب الإسماعيلية والذي اشتعلت به النيران أمس الأربعاء.

300 محل على الأقل أصابتها النيران بخسائر كبيرة، بينها أكثر من 150 محلا ومخزنا احترقت بالكامل وتحولت إلى كومة رماد، في حريق هو الأكبر منذ 15 عاما تقريبا.

اشتعال النيران في سوق القنطرة

بحسب محمد صلاح، أحد التجار في سوق القنطرة، فإن الحريق خرج من منطقة في قلب شارع السويس، أحد أكبر الشوارع المليئة بالمحال التجارية، وامتد منه إلى يمين ويسار الشارع.

يضيف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق انتشر بسرعة لوجود كميات كبيرة من الأقمشة والأخشاب داخل المحال التجارية، مشيرا إلى أن الحصر المبدأي للخسائر تجاوز 20 مليون جنيه، مؤكدا أن أول سيارة إطفاء وصلت بعد الحريق مباشرة ولم تستطع إخماده، وبدأت السيارات الأخرى تصل واحدة تلو الأخرى من الإسماعيلية، لكن للأسف كانت النيران امتدت لنصف السوق على الأقل.

39 مصابا في الحريق

وبحسب بيان رسمي لمديرية الصحة في الإسماعيلية، فإن المستشفيات في مدينة القنطرة استقبلت 39 حالة مصابة في الحريق، بين اختناقات وضيق في التنفس دون وجود أي وفيات.

وأضاف البيان، أنه فور اندلاع النيران تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، ونقلت 11 مصابا إلى المستشفى، فيما تم نقل عدد آخر بسيارات المواطنين.

وأشار البيان إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى القنطرة غرب المركزي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، مشيرا إلى خروج 34 حالة مساء أمس ووضع 5 آخرين تحت الملاحظة في المستشفيات.

محول كهربائي السبب

في منتصف السوق، يقف غالبية التجار إلى جانب لوحة كهربائية صغيرة هي مصدر التيار الكهربائي للشارع بالكامل، امتدت منها النيران إلى الشارع.

يقول هاني عبد العزيز، أحد التجار، إن الحريق اشتعل بسبب ماس كهربائي في المحول وامتد منه إلى المحل الملاصق له ولعدم القدرة على السيطرة عليه انتشر بشكل كبير جدا.

وتابع: «ليست المرة الأولى التي تحدث فيها حريق لنفس السبب، رغم مطالبتنا شركة الكهرباء بضرورة تغيير اللوحة بمحول ضخم يوفر احتياجات المنطقة بالكامل، خاصة مع زيادة المحال التجارية».