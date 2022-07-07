ضبط 18 كيلو مخدرات وتنفيذ 86881 حكما قضائيا متنوعا

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 135 متهما، وتنفيذ 86881 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 206 قضايا مخدرات

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 206 قضايا مخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 47,277 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,403 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,563 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 285 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 259 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 253 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 150 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 جراما، و3800 قرص مخدر.

ضبط 48 متهما هاربا

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 48 متهما هاربا، و16 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 279 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23123 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.