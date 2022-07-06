خبير قانوني بعد ضبط مخزن لذبح الأحصنة بالقليويبة: حبس وغرامة مالية

تمكنت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، من التحفظ على مخزن لذبح الأحصنة، وفرم لحومها وبيعها على هيئة مجمدات لحوم وكفتة ومصنعات لعدد من المطاعم في القاهرة والقليوبية، حيث يقع المخزن في مدينة الخصوص، يذبح الأحصنة ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على المحال، إذ تم العثور على حصان مذبوح بالفعل، إلى جانب وجود 4 خيول أخرى جاهزة للذبح.

العقوبة المترتبة على الغش التجاري

في هذا السياق، قال الدكتور «مصطفى السعداوي»، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، خلال حديثه مع «الوطن»، إن المشرع المصري جرم وأحاط بكل صور جريمة غش الأغذية، فقد نص المشرع، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وتابع «السعداوي»، أن نص القانون على أن كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو الحيوان، أو من العقاقير، إذ تتمثل هذه العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 40 ألف جنيه، وذلك لأن هذه المواد الغذائية المغشوشة تؤدي إلى الضرر بصحة الإنسان.

معلومات عن المخزن المخالف بالقليوبية

وتلقت إدارة الطب البيطري في الخانكة، معلومات تفيد قيام أحد المحال والمخازن في مدينة الخصوص بذبح الأحصنة وفرم لحومها وبيعها لعدد من المحال، إذ جرى الإعداد لحملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة الخصوص ومداهمة المحل، حيث تم العثور على حصان مذبوح و4 أخرى معدة للذبح، كما تم العثور على ماكينة فرم وثلاجة كبيرة، وتم ضبط صاحب المحل.