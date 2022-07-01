«الداخلية» تتمكن من ضبط 1495 قضية تموينية متنوعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 1495 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 3 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغ 19 طنًا من «أرز شعير – مكرونة – زيت طعام».

كما تمكنت شرطة التموين والتجارة من ضبط 388 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغ «5 أطنان أسمنت – 30,590 طن «دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – زيت طعام – لحوم – أعلاف»، و22032 قطعة مواد غذائية مختلفة الأنواع، و379 عبوة سجائر.

608 قضايا في مجال مخالفات المخابز

تمكنت الإدارة من ضبط 608 قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 12 قضية دقيق مدعم «تصرف - تجميع»، و75 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و94 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و10 قضايا توقف عن الإنتاج، و412 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 3.5 طن دقيق بلدي مدعم، و100 رغيف بلدي مُدعم،، وكذا 15 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 168,780 طن «أسمدة – سكر مدعم – 100 رغيف بلدي مُدعم»، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 244,620 طن – 379 عبوة سجائر – 100 رغيف بلدي مُدعم – 22032 قطعة مواد غذائية»، كان أبرزها الآتي:

- ضبط 15 طن «خل طعام – سكر حر»، معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

- ضبط 14 طن أرز شعير بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

- ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج المنظومة الدعم، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم، بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة الجيزة.

ضبط 2.3 طن لحوم مجمدة بدون مستندات

- ضبط 2,300 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بمحافظة الجيزة.

- ضبط 1,200 طن كبدة مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون، وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بمحافظة الجيزة.

- ضبط 30 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في الخواص ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية، بمحافظة المنوفية.

- ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية، بمحافظة الشرقية.

ضبط 6 أطنان أقماح محلية

وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت 6 أطنان أقماح محلية أبرزها:

- ضبط مالك مخزن بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ لتخزينه كمية قدرها 3,600 طن أقماح محلية، محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية لتخزينه كمية قدرها 1,400 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح، بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 23 قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ85,499 طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد 10 قضايا بمضبوطات بلغت 195 قطعة «36 قطعة صوتية – 59 قطعة ضوئية – 100 ملصق»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.