ضبط مدّعي مخاطبة الموتى: حصل على 92 ألف دولار من إحدى ضحاياه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ادعاء أحد الأشخاص قدرته على مخاطبة الموتى، للنصب والاحتيال على المواطنين، وبالفحص أمكن التواصل إلى إحدى السيدات من المجني عليهم، وأفادت بأنّ المذكور احتال عليها وتحصل منها على 92 ألف دولار أمريكي، بزعم التبرع بها للفقراء والمحتاجين، لكنه تحصل عليها لنفسه.

ضبط مدّعى مخاطبة الموتىوبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم، وتبيّن أنّه أنشأ صفحة على فيس بوك، واستغلها في جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين - على خلاف الحقيقة- ، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على سيارة، كمية من المشغولات الذهبية، هاتف محمول، عقود تمليلك لشقتين سكنيتين، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة النصب بالاشتراك مع أحد الأشخاص أمكن تحديده وضبطه وبحوزته سيارة، 2 هاتف محمول، وقررا بأنّ المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1541 قضية تموينية متنوعة، و ضبط 85 قضية في متابعة حجب السجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، والمهربة جمركيا ومجهولة المصدر، وضبط 3 قضايا في مجال تهريب القمح، بمضبوطات بلغت 4,280 طن قمح، و6 قضايا في مجال بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية.

ضبط 23 قضية تجاوز نسب عوادم السيارات

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط 23 قضية تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديرية أمن الجيزة، وضبط 7 قضايا رسو مخالف بالمخالفة لقانون الري والصرف بنطاق مديريتي أمن القاهرة والجيزة، وضبط 38 قضية إلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية، عن ضبط 3090 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر السلبية داخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و12100 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 91 قضية في «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

جهود مواجهة جرائم التهريب

وجرى ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و8 في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، و25 في مجال الأمن العام، و1341 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 284 حكما قضائيا متنوعا، و7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما جرى ضبط 161 قطعة سلاح ناري بحوزة 128 متهما، وتنفيذ 86864 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 188 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 11,995 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,040 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,593 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 415 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 679 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 669 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 539 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 300 جرام، و1960 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 43 متهما هاربا، و17 متهما هاربا، وضبط 318 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20795 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 51 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، وضبط 15986 مخالفة مرورية متنوعة.

وشنّت الأجهزة الأمنية في القليوبية، حملات أسفرت عن ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 18متهم لـ9 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 7143 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وضبطت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ، بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، شخصين مقيمان بالإسماعيلية، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 6٫400 كيلو جرام، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس، حال قيادته إحدى السيارات «ملك زوجته» بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته كميات من المواد والأقراص المخدرة، طبنجة، عدد من الطلقات من ذات العيار، خزينتين، ميزان حساس، سكين، 4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه.

ضبط متهم بالتحرش بفتاة في مول بأكتوبر

كما ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، المتهم بالتحرش بفتاة داخل أحد المولات التجارية في أكتوبر، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طالبة مقيمة- بدائرة قسم شرطة الجيزة، والتي تضررت من عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة لتحرشه بها لفظيا أثناء وجودها داخل المول.. وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة.

إعادة طفل ضل الطريق إلى أسرته

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة طفل سن 7 سنوات ضل الطريق إلى أسرته، وعقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون أسرته، على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وأمكن التوصل إلى أسرته، وبسؤال شقيقي الطفل قررا بأنّ شقيقهما غافلهما وغادر الشقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الدقي دون علمهما، وأنّهما كانا في سبيلهما للبحث عنه، ووجّهت أسرة الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة لإعادته.