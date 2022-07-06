ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية قبل طرحها خلال العيد بالفيوم

تزدهر حركة بيع وشراء الألعاب النارية مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يقبل عشرات الشباب والأطفال على شرائها بمختلف أنواعها وأحجامها بدءاً من البمب والصواريخ وانتهاءً بالشماريخ، لإشعالها ابتهاجاً بالعيد، رغم تسببها في فزع ورعب المارة، وإصابات للأطفال في الكثير من الأحيان، مما جعل مديرية التموين بمحافظة الفيوم، تلاحق باعة الألعاب النارية، وتصادر الكميات المضبوطة، حفاظاً على أرواح المواطنين، وسلامتهم، حيث تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط كمية ضخمة من الألعاب النارية قبل توزيعها على الباعة في مركز سنورس.

ضبط ألعاب نارية متنوعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من إدارة التموين، بتمكنها من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية محملة بسيارة ربع نقل قبل توزيعها على المحال والباعة، لبيعها للشباب والأطفال خلال عيد الأضحى المبارك.

قرابة 2000 صاروخ كبير

وقال المهندس حسام سعيد مدير إدارة سنورس التموينية، في تصريحات صحفية، إنّ حملة مكبرة من الإدارة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بقرابة 2000 صاروخ كبير الحجم، وشماريخ، قبل توزيعها على الباعة في قرى المركز.

تهدد حياة المواطنين

وأشار مدير إدارة سنورس التموينية، إلى أنّ الإدارة تكثف من حملاتها على مدار الأيام الماضية والقادمة، من خلال كمائن ثابتة ومتحركة لمنع تداول الألعاب النارية بكافة أنواعها، نظراً لاستخدامها في معاكسة الفتيات، وإزعاج المواطنين، عقب أداء صلاة عيد الأضحى، وإصابتهم بالخوف والهلع، وإصابة الكثير منهم في معظم الأوقات.

حملات مكثفة لضبط المخالفين

ووجه المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق، لضبط باعة وتجار الألعاب النارية، حفاظاً على سلامة المواطنين، وحقوقهم في الاحتفال بعيد الأضحى بطريقة آمنة دون إزعاج.

تحرير محضر بالواقعة

جرت مصادرة الألعاب النارية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.