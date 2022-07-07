كريم قاسم ينتهي من تصوير فيلمه الجديد حظك اليوم

انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير فيلمه حظك اليوم، والمقرر إطلاقه خلال عام 2022 وأكد كريم أن أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة، حيث يحتوى على الكثير من المخاطر والمغامرات التي يخوضها من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه.

أبطال فيلم حظك اليوم

ويشارك كريم قاسم في بطولة الفيلم الممثلون هدى المفتي، طه دسوقي، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، والفيلم من تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

كريم قاسم يكشف كواليس الفيلم

وكان كريم قاسم كشف خلال لقائه في برنامج «insider بالعربي» المذاع عبر شاشة قناة «دبي» عن كواليس مشاركته في فيلم حظك اليوم، وقال إن أحداث الفيلم تقع في ليلة غير عادية وهو يعتمد على لوكيشن واحد في وسط البلد، مشيرا أن أبطال الفيلم سوف يتعرضون لمغامرات عديدة داخل الفيلم، حتى يصلوا إلى مسار غير متوقع.

آخر أعمال كريم قاسم

وشارك مؤخرًا النجم كريم قاسم في مهرجان روتردام للفيلم العربي من خلال فيلم خط في دائرة للمخرج محسن عبد الغني، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير من المهرجان القومي للسينما المصرية.

وقد نافس كريم قاسم في موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن في موسم رمضان 2022، وهو من بطولة كل من: ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد الكيلاني، أيمن القيسوني، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.