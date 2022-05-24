كريم قاسم يعلن وفاة عمته «ماجدة»: ادعوا لها بالرحمة والمغفرة

أعلن الفنان كريم قاسم، وفاة عمته ماجدة القاسم، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صباح اليوم، من دون أن يكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وفاة عمة الفنان كريم قاسم

وكتب كريم قاسم عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري، «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمه الله عمتي ماجدة محمود قاسم، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

أحداث مسلسل يوتيرن

وكان آخر أعمال الفنان كريم قاسم، مسلسل يوتيرن الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2022، في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة تتعرض له بطلة العمل برفقة نجل خالتها، و«كذبة صغيرة» تغيّر مجرى حياتها وتنهي حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.