كريم قاسم يكشف كواليس مشاركته في فيلم «حظك اليوم»

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان كريم قاسم خلال السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مشاركته في مسلسل «يوتيرن» بطولة الفنانة ريهام حجاج، يستكمل كريم خلال الفترة الحالية تصوير مشاهده في فيلم «حظك اليوم» للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

كريم قاسم: بنصور في لوكيشن واحد في فيلم حظك اليوم

وكشف كريم قاسم خلال لقائه في برنامج «insider بالعربي» المذاع عبر شاشة قناة «دبي» كواليس مشاركته في الفيلم وتغيير اسمه من «ليلة غير عادية» إلى «حظك اليوم»، قائلًا: «إنها آه ليلة غير عادية زي ما الاسم بيقول، وهو لوكيشن واحد في وسط البلد الأبطال عايشين هناك».

قصة فيلم «حظك اليوم»

وأضاف: «أبطال الفيلم بيمروا بمغامرات وبيقابلوا ناس المفروض مش بيقابلوها، وبيشوفوا مواقف مش المفروض يشوفوها، والأحداث بتتطور وبيروحوا في مسار غير متوقع تماما».

وعن التشابه بين هذا الفيلم وفيلم «ليل خارجي» الذي يقدمه كريم قاسم عام 2018، قال: «الحاجة الشبيهة إن فيلم ليل خارجي بيحصل في ليلة واحدة، فيه كوميديا وفيه حدث أكثر بالنسبة لي فيه إبهار، تشويق والأحداث والشخصيات».

أبطال فيلم «حظك اليوم»

فيلم «حظك اليوم» يشارك في بطولته كل من هدى المفتي، كريم قاسم، نجلاء بدر، طه دسوقي، مراد مكرم، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج أحمد بيلي.

يذكر أن كريم حقق نجاحا كبيرا خلال رمضان بعد مشاركته في يوتيرن مع مجموعة من النجوم وهم: توفيق عبد الحميد، عبير صبري، أيمن قيسوني، محمود حجازي، نانسي صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.