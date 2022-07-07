مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحرواي بالقرب مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، نتيجة حادث على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز جهينة.

بلاغ بوجود 7 جثث على الطريق

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ بوجود 7 جثث لأسرة واحدة على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز جهينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن الأسرة المكونة من أب وأم و5 أبناء كانوا يستقلون سيارة ملاكي، اصطدمت بسيارة أخرى على الطريق، ما أدى إلى وفاة الأسرة بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.