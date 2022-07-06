«مياه سوهاج» تنتهي من إعداد مشروعات المرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، من التخطيط لإعداد قائمة المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

خرائط تفصيلية لمشروعات حياة كريمة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم إعداد خرائط تفصيلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بجميع القرى بمركزي طهطا وأخميم، وكذلك إعداد قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتمثل في مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة، وتنفيذ محطة مياه مرشحة جديدة وتوسعات بمحطات معالجة الصرف الصحي القائمة، بالإضافة لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات من المعدات وسيارات الخدمات بمركزي طهطا وأخميم.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقدمت بالشكر لمسئولى قطاع التخطيط ومهندسي المخطط العام ونظم المعلومات الجغرافية والتحليل الهيدروليكي على الأداء المتميز.

إعداد احتياجات مركز طهطا

فيما أشارت المهندسة الشيماء محمد، رئيس قطاع التخطيط، أنه تم إعداد الاحتياجات اللازمة لمركزي طهطا وأخميم حتى عام الهدف 2030، وأن المشروعات المزمع تنفيذها تساهم في توفير كميات المياه المناسبة للمواطنين، ومد خدمة الصرف الصحي لجميع المواطنين بجميع القرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم وتحقيق رضاهم.