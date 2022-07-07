ارتفاع درجات الحرارة في سوهاج اليوم.. والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

تشهد محافظة سوهاج ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس 7 يوليو 2022، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في سوهاج 39 درجة مئوية وتكون المحسوسة 42 مئوية نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة، بينما تسجل الصغرى 27 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هبوب رياح محملة بالأتربة على محافظة سوهاج، وذلك خلال فترات متقطعة من النهار، خاصة عقب فترة الظهيرة، مع ارتفاع شديد بنسبة الرطوبة وهو ما يرفع درجات الحرارة وقت الظهيرة لأكثر من 4 درجات.

درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الخميس على شمال الصعيد 38 درجة مئوية للعظمى، والمحسوسة 40 درجة، بينما تسجل الصغرى 30 درجة.

بينما تبلغ درجات الحرارة على جنوب الصعيد 42 درجة مئوية للعظمى و41 درجة مئوية للصغرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا وليلا.

توصيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ومع ارتفاع نسبة الرطوبة، فإن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لذا تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالإكثار من شرب السوائل الباردة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.