تحذير عاجل من أكل اللحوم في عيد الأضحى.. طبيب يضع شروطا لتناولها

كشف الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، أضرار أكل اللحوم بكمية كبيرة في عيد الأضحى، وحذر من الإكثار في تناول اللحوم أيام العيد، كما بين شروط أكل اللحوم في عيد الأضحى، وذلك حتى لا يتعرض الشخص للإصابة بالأمراض.

أضرار الإكثار من تناول اللحوم في العيد

وأوضح أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أضرار الإكثار من أكل اللحوم في عيد الأضحى كثيرة جداً، وتؤثر على صحة الأشخاص، حيث يسبب تناول اللحوم بكميات كبيرة تعرض الشخص للإصابة بأمراض القلب، والضغط والسكر، كما قد تعرض الشخص للإصابة بأمراض السرطان، كما يؤدي تناول اللحوم بكمية كبيرة إلى الإصابة بارتفاع نسبة الدهون في الجسم حيث تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الكولسترول، كما أن هناك بعض الدارسات تقول أن الإكثار من تناول اللحوم يؤدي إلى الضعف الجنسي.

الكمية المناسبة من اللحوم في العيد

وأضاف «المر»، أن الشخص عليه أن يأكل كميات قليلة من لحمة الأضحية في عيد الأضحى حتى لا يتعرض للإصابة بالأمراض، حيث لا يجب أن يأكل الشخص أكثر من 100 جرام من اللحوم في الوجبة، حيث تحتوي الـ100 جرام لحم على 300 سعره، وهو ما يحتاجه الجسم، كما يجب أن لا يأكل الشخص اللحوم أكثر من مرتين في الأسبوع حتى لا يتعرض للإصابة بالأمراض السابقة.

شروط تناول اللحوم في العيد

وأشار «المر»، إلى أن اللحوم مفيدة للجسم حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وتحتوي على البروتينات والمعادن، لكن يجب طهي لحوم الأضاحي جيداً حتى تحصل على هذه الفوائد، وإذا كانت اللحمة ستؤكل عن طريق الشوي فلا يجب أن تكون مشوية بشدة لدرجة السواد، حيث تصبح بذلك مضرة للجسم، كما أن طهي اللحوم عن طريق الشوي مفيد للجسم، ويجب إزالة الدهون والجلد من لحوم عيد الأضحى جيداً حتى لا تصبح مضرة، حيث إن الدهون تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية أكثر مما يحتاجها الجسم.

الطبق الصحي

وقال أستاذ الصحة العامة بجماعة الزقازيق، إن اللحوم الحمراء أخطر أنواع اللحوم على الجسد، فلا يجب الإكثار من تناولها حتى لا تعرض الشخص للإصابة بالأمراض، ولكن يجب تناول اللحوم في عيد الأضحى بطريقة الطبق الصحي حتى تكون مفيدة، وذلك بتقسيم طبق الطعام إلى أربعة أجزاء، يكون الربع بروتين، وربع للخضروات، وربع الطبق نشويات، وربع الأخرى للفواكه، ويكون الربع الخاص بالبروتين مقسم على جزئين نصف بروتين حيواني، ونصف بروتين نباتي.