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معاقبة المتهم بقتل «ميسرة» طالبة المحلة بالحبس عام وغرامة 2000 جنيه

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رفيق ناصف
01:28 م | الخميس 07 يوليو 2022
حبس شخص - صورة أرشيفية

حبس شخص - صورة أرشيفية

قررت محكمة الطفل بالمحلة، معاقبة «محمد أ.»، 14 سنة، بالسجن لمدة عام وغرامة 2000 ألف، وذلك بتهمة التسبب في وفاة الطفلة «ميسرة» 14 عاما، عندما صدمها بسيارة كان يقودها في أحد شوارع مدينة المحلة الكبرى، خلال ذهابها إلى أحد الدروس الخصوصية.

عقدت هيئة المحكمة بحضور المتهم وموكله ومحامي المجني عليها وأسرتها، وبعد مرافعة النيابة العامة والمحامين، قررت معاقبة المتهم بالسجن لمدة عام.

سيارة يقودها طفل

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، في شهر رمضان الماضي، بمصرع الطفلة «ميسرة محمد»، متأثرة بإصابتها بنزيف وتهشم في الجمجمة وكسر في الحوض، إثر تعرضها للدهس من قبل سيارة ملاكي يقودها طفل يدعى «محمد ا»، 14 عاما، في شارع شكري القواتلي بمدينة المحلة الكبرى.

تم إلقاء القبض على الطفل المتهم فور الواقعة، وبالعرض على نيابة أول المحلة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الطفل بالمحلة، والتي نظرت القضية اليوم، ومع أول جلسة عاقبت المتهم بالسجن لمدة عام وغرامة 2000 جنيه.

معاكسة المجني عليها 

وتبين من التحريات أن الطفلة «ميسرة»، طالبة في الصف الثالث الإعدادي، كانت برفقة عدد من زميلاتها في الطريق إلى أحد الدروس الخصوصية، وأثناء تواجدها في منطقة المطاعم، بدائرة قسم أول المحلة، تواجد المتهم الذي لا يتخطى عمره 14 سنة، يقود سيارة ملاكي، ملك والدته، وقام بمعاكسة الطالبات أكثر من مرة، قبل أن يصطدم بالطفلة أثناء تواجدها في الشارع، مما أدى إلى إصابتها وسقوطها على الأرض، مصابة بكسر في الجمجمة والحوض، تم نقلها إلى مستشفى المحلة العام، حيث تم حجزها في غرفة العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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