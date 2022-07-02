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بدء تدريب 76 سيدة على الخياطة ضمن «حياة كريمة» في الغربية «صور»

مبادرة مشغلي لتحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:17 ص | السبت 02 يوليو 2022
بدء التدريب العملي على الخياطة ضمن مبادرة مشغلي بالغربية

بدء التدريب العملي على الخياطة ضمن مبادرة مشغلي بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، حيث انطلقت فعاليات التدريب العملي على الخياطة في قرى نهطاي، تفهنا العزب، ميت المخلص، وفرسيس، ضمن مبادرة مشغلي.

«مشغلي».. لتحسين وضع النساء الاقتصادي

ويستفيد من خلال المبادرة النساء والفتيات لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالدعم المادي والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على الأنشطة والمهارات الحياتية والتدريب العملي على حرفة الخياطة لكي تدر دخلا يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، كما تساعد المبادرة على تقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة والتي تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية.

تدريب 76 سيدة على حرفة الخياطة في 4 مشاغل لمدة 30 يوما

وأوضح محافظ الغربية أنه يتم تدريب 76 سيدة على حرفة الخياطة في 4 مشاغل نهطاي، تفهنا العزب، ميت المخلص، فرسيس، ويستمر التدريب لمدة 30 يوما يتم من خلاله التدريب على مهارات التنمية البشرية وريادة الأعمال والتدريب العملي على الخياطة ويتم التدريب بالتعاون مع جمعية أبناء فرسيس بزفتي.

تمكين المرأة المصرية 

وأشار رحمي أن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغاً بالمرأة الريفية المصرية، فالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعي والمعيشي، موضحاً أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية في محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة في الريف كمبادرة مشغلي.

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