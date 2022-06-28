«التحالف الوطني» يدشن قافلتين طبيتين في الغربية وبني سويف

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، توقيع الكشف الطبي على 2000 مواطن من أهالي قرى مركز بسيون بالغربية وقرية أشمنت والقرى المحيطة بمركز ناصر في محافظة بنى سويف.

يأتي ذلك في اطار المرحلة الثانية من مبادرة «وصل الخير2»، التي تم إطلاقها في شهر مايو 2022، وتهدف لتقديم الخدمات للمواطنين الاكثر احتياجاً والاكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم، حيث حدد التحالف الوطني وأعضاؤه خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي الذي قدمته الدولة المصرية للتحالف والذي يقدر بـتسعة مليارات جنيه إلي جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف والتي تقدر جهودها وأنشطتها بـ 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

خدمات مؤسسة صناع الخير للكشف على أمراض العيون

وأوضح التحالف في بيان له أن خدمات مؤسسة صناع الخير للكشف على أمراض العيون لأهالي قرى الغربية وبنى سويف تنوعت ما بين توقيع الكشف الطبي وتوزيع الأدوية بالمجان وتشخيص الحالات التي تحتاج إلى نظارات طبية تمهيدا لتسليمها للأهالي قريبا وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لإجرائها في المستشفيات.

وفي السياق، أجرت جمعية الأورمان عمليات قلب مفتوح بمحافظة الفيوم للمواطنين بالوجه القبلي والصعيد، وذلك بواقع 11 حالة بالمجان بنسبة 100٪.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، بينهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.