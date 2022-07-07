محافظ القاهرة يوزع هدايا عيد الأضحى على عمال الورش الإنتاجية وهيئة النظافة

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتوزيع هدايا عيد الأضحى من اللحوم على عمال الورش الإنتاجية بالدراسة وعمال هيئة النظافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تهنئة العاملين بهيئة النظافة

وأكد محافظ القاهرة حرصه على تقديم التهنئة بعيد الأضحى لكافة العاملين بهيئة النظافة، تقديرًا لجهودهم الملموسة في رفع كفاءة النظافة بالشوارع، ولدورهم الهام في الحفاظ على البيئة، وهو الدور الذي يلاقي قبول ورضا المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة، كما كان للعمل المميز في الصيانة لعمال الورش بالهيئة دور كبير في توفير مبالغ مالية كبيرة كانت تتكلفها المحافظة نظير الصيانة بجهات خارجية.

إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مع تكثيف العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق، ورفع جميع المخلفات أولا بأول، مطالبا هيئة النظافة، بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.