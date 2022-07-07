التموين: نسبة صرف سلع يوليو 40% ولا إجازة لمنافذ البقالين في عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول نسبة صرف السلع ومقررات تموين شهر يوليو 2022 منذ بداية الشهر وحتى الآن إلى 40% من إجمالي عدد الأسر الحاملة لبطاقات التموين، والذين قاموا بصرف السلع من منافذ البقالين على مستوى المحافظات.

استمرار عمل منافذ البقالين خلال أيام عيد الأضحى

جاء ذلك في تقرير وارد من شركتي الجملة «العامة والمصرية» عن نسبة صرف السلع حتى الآن لأصحاب بطاقات التموين، والذي أكد على استمرار عمل منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي خلال أيام عيد الأضحى المبارك دون الحصول على إجازة أو عطلة رسمية من أجل توفير احيتاجات المواطنين من المقررات والسلع الغذائية المستحقة لهم شهريا على بطاقة الدعم التمويني.

تكثيف ضخ السلع لمنافذ البقالين

وأكدت شركات الجملة، على تكثيف ضخ السلع التموينية من مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى استمرار صرف استعاضات المنافذ لضمان توافر السلع لصرفها للمواطنين خلال العيد للذين لم يصرفوا التموين الشهري الخاص بشهر يوليو حتى الآن.

وتفتح منافذ بقالي التموين أبوابها للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لاستقبال أصحاب البطاقات التموينية المقيدين في النطاق الجغرافي التابع للبقال، إذ تقنن وزارة التموين عملية صرف الدعم السلعي من البقال التابع له المواطن في النطاق الجغرافي فقط، فيما تتيح صرف الخبز من أي مخبز بلدي تابع لمحافظة صدور البطاقة التموينية.

فيما شهدت أسعار السلع التموينية عن شهر يوليو 2022 استقرارا وثباتا، إذ لم تتغير سعر أي سلعة على القائمة خاصة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة.