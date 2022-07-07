والد الشهيد أحمد الشبراوي: قال لـ منسي «يا نعيش سوا يا نموت سوا»

قال عمر الشبراوي والد الرائد أحمد الشبراوي شهيد القوات المسلحة الباسلة في معركة الدفاع عن كمين البرث، إنه لا ينسى نجله الراحل لحظة واحدة، حتى أنه يشعر بأن الفقيد معه في كل كل وقت وفي كل مكان وفي المنام أيضا.

والد الشهيد شبراوي يتحدث لتلفزيون «الوطن»

وأضاف خلال تصريحات مع تلفزيون الوطن: «ابني الشهيد بيجيلي كتير في المنام، وعلى طول بنزوره في قبره يوم الخميس والجمعة، وهنا بنشعر بحالة من الراحة النفسية لأنه موجود هنا».

وتابع قائلا: «كان موجود معانا لما اخترنا قطعة أرض واشتريناها، واختار أحمد المقبرة التي سيدفن فيها، ويوم الوفاة أخبرني قائد قوات الصاعقة باستشهاده في تمام الساعة الخامسة، حيث استشهد يوم الخميس، ليلة الجمعة، ولم تكن المقبرة مجهزة لكي يدفن فيها، وقمنا بتجهيزها حتى يدفن في المكان الذي اختاره دون قصد».

وأكد، أن خبر استشهاده كان صادما بالنسبة له ولأسرته، حيث كان يخشى عليه من الطريق ومخاطره، لكن ما حدث كان بشعا باستشهاده في معركة البرث، اذ أستشهد مع الضابط أحمد منسي وأفراد الكتيبة، وحكى لى زملاؤه أنه قال لمنسي: «يا نعيش سوا يا نموت سوا».