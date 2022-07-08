تكحيلها ووضعها في حفرة.. أغرب عادات الليبيين عند ذبح الأضاحي

حدد الإسلام الطريقة الشرعية لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وهي ثابتة عند جميع الدول الإسلامي، ولكن تختلف العادات والتقاليد من بلد لآخر عند ذبح الأضحية، ومنها على سبيل المثال ليبيا.

ويتميز الشعب الليبي بالعديد من العادات والتقاليد التي تختلف عن جميع شعوب الدول العربية بعضها ربما لا يصدقها البعض، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

تكحيل الأضحية بالكحل العربي في ليبيا

يطلق الليبيون على عيد الأضحى اسمًا مختلفًا عن جميع الدول العربية الأخرى وهو «عيد الفدوى أو الأضحية»، وللأضحية طقوسها، إذ تقوم النساء الليبيات قبل ذبح الأضحية بساعات بتكحيل عينيها بقلم الكحل الأسود، أو ما يعرف بـ«الكحل العربي».

وبعد ذلك تقوم النساء بإشعال النيران والبخور، ويبدأ أهل الدار أو الحاضرون بالتهليل والتكبير، بينما يتم صبغ الكبش بالحناء في ليلة العيد.

تقديم طعام وشراب للأضحية قبل الذبح

ويقدم الليبيون الطعام والشراب للأضحية قبل الذبح، وبعد ذلك يقومون بحفر حفرة تناسبها ليوضع فيها الكبش أو الخروف.

ويكون رأس الأضحية موجهًا في اتجاه القبلة، ويقم أحد الرجال بإمساك سيقان الأضحية بيده اليسرى ويضع يده اليمنى على رقبتها، ويهم رجل آخر بذبحها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.

الحدادون يجهزون معدات الذبح

ويخرج بعض الحدادين في شوارع مدينة طرابلس قبل العيد حاملين معهم أحجار السن الكبيرة لسن وشحذ السكاكين وبعض أدوات الذبح الأخرى.

وعادة ما يذهب الليبيون إلى الأسواق قبل أسبوع من عيد الأضحى، لشراء الأضحية المناسبة لهم.