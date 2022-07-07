العربية: «جونسون» قد يعيّن نائبه «دومينيك» رئيسا لمجلس وزراء بريطانيا

أعلنت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد يعين نائبه دومينيك راب، رئيسا مؤقتا لمجلس وزراء بريطانيا، على أن يبدأ عمله مباشرة.

رئيس الوزراء البريطاني يعين مجلس وزراء جديد

وقرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعيين وزراء جدد بدلا عن الوزراء المستقلين.

الكرملين ترحب باستقالة «جونسون»

وكشف «الكرملين» عن ترحيب روسيا باستقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في نبأ عاجل بثّته قناة «العربية».

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيدلي بيبان صحفي خلال ساعات، دون ذكر أي تفاصيل بشأن البيان.