«جونسون» يستبدل «الوزراء المستقيلين» بحكومة بريطانية جديدة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قبل قليل، تعيين مجلس وزراء بريطاني جديد، في نبأ عاجل بثّته قناة «العربية».

رئيس الوزراء البريطاني يعيّن مجلس وزراء جديد

وقرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعيين وزراء جدد بدلا عن الوزراء المستقلين.

الكرملين ترحب باستقالة «جونسون»

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديميتري بيسكوف، قبل قليل، ترحيب روسيا باستقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في نبأ عاجل بثّته قناة «العربية» قبل قليل.

وصرح الكرملين، بأنّه يأمل بوصول أشخاص أكثر احترافية من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتولي رئاسة الحكومة البريطانية.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيدلي بيبان صحفي خلال ساعات، دون ذكر أي تفاصيل بشأن البيان.