وزير مستقيل يطالب «جونسون» بالاعتذار للملكة.. وترحيب برلماني بتنحيه

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في الوقت الحالي العديد من التحديات للبقاء في منصبه ولكن دون جدوى، حيث بدأت حملة لإقالته، والمطالبة بتعيين آخر.

جورج فريمان يطالب «جونسون» بالاعتذار

وتزايدت ردود الأفعال حول استقالة «جونسون» الوشيكة كرئيس حزب المحافظين من الوزراء، حيث طالب الكثيرون برحيله خلال 24 الساعة الماضية، بحسب ما تداولته شبكة « بي بي سي» البريطانية.

وغرد جورج فريمان، أحد الوزراء المستقيلين من حكومة جونسون، على موقع التغريدات «تويتر» قائلا: «على جونسون الاعتذار لجلالة الملكة وأن ينصحها بتعيين رئيس وزراء جديد ليتولى المسئولية اليوم ويعود الوزراء إلى العمل، وحتى يتسنى لنا اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين، ليعيد إصلاح الضرر وإعادة بناء الثقة».

وأضاف «فريمان»: «طفح الكيل، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، الفوضى التي حدثت في 10 من نوفمبر، والتخلي الجماعي عن مسئوليات مجلس الوزراء، وعدم العمل بالقوانين الوزارية، والدفاع عن المخالفات أمام البرلمان، كل ذلك ما هو إلا إهانة للمحافظة التي أومن بيها».

وزيرة المعاشات ترفض الاستقالة

على الجانب الآخر رفضت وزيرة المعاشات والأعمال التقاعدية، تيريز كوفي، تقديم استقالتها والتمسك بمنصبها في حكومة «جونسون»، قائلة إنها سوف تبقى في منصبها لكي تتأكد أن محركات الحكومة ما زالت تعمل.

وغردت «كوفي» على موقع التغريدات «تويتر» أنها تفهم قلق الأصدقاء بشأن الوضع المذري للغاية الذي نحن فيه، قائلة: «وزارة المعاشات عليها أن تعمل بأقصى طاقتها لدعم المحتاجين والضعفاء داخل المجتمع».

ستارمر: استقالة جونسون أخبار جيدة للدولة

في الوقت نفسه، رحب كير ستارمر، رئيس حزب العمال، بقرار جونسون، اليوم، لتنحيه عن كل من رئاسة حزب المحافظين ومجلس الوزراء، ويرى أن ذلك الأمر كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل وفق ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وقال ستارمر: «تنحي جونسون عن رئاسة مجلس الوزراء هى أخبار جيدة للدولة»، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى ماوصفه بأنه بداية جديدة.