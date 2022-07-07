جونسون: حاولت تجنب استقالة الحكومة.. لكن الوضع الاقتصادي صعب

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن بريطانيا مستمرة في دعم أوكرانيا للدفاع على حريتها ضد الاحتلال الروسي لأطول فترة ممكنة، لافتا إلى أن حكومته عملت على العديد من مشروعات البنية التحيتة والاستثمار والتكنولوجيا هي الأكبر منذ 100 عام، وأضاف: «أؤمن بقدرات الشباب على التطور وأدرك أنهم متساون بين الشعوب».

جونسون: بريطانيا ستكون الأكثر ازدهارا

وأوضح جونسون، في مؤتمر صحفي مذاع على اكسترا نيوز، أنه يعمل على تحسين وقدرات الشباب البريطاني، وستكون بريطانيا الأكثر ازدهارا في أوروبا خلال الايام القادمة، لافتا إلى أنه حاول اقناع الأعضاء بعدم تغيير الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق الكثير من الانجازات، بصفتهم مفوضين من الشعب.

وأشار جونسون، إلى أن الوضع الاقتصادي صعب على الصعيد الداخلى والعالمي، «نادم بشدة لعدم تقديم كل تلك الحجج ولم أتمكن من الاستمرار في تقديم المشروعات والرؤى والمقترحات، وأصدقائي في السياسية يعلمون أننى كنت أرغب في بقائهم جميعا معا، وحاليا نعمل على توفير المسؤول الذي يتحمل المسؤولية».

جونسون: عملنا على تحفيف الضرائب

وأكد جونسنون، أن حكومته عملت على تخفيف الضرائب عن العائلات والشركات بما يمكنهم من توفير العائدات لخدمة المجتمع.