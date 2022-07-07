فى حال استقالة «جونسون».. من يتولى رئاسة وزراء بريطانيا؟

مع تزايد التوتر فى بريطانيا، اليوم الخميس، بشأن استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا، فمن المتوقع أن يبحث العديد من المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن من هو رئيس وزراء بريطانيا القادم.

من هو رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ترشيح 2 من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين للتقدم لمنصب رئيس الوزراء، بجانب تقديم أكثر من شخص آخر للمنصب، وفي حين ذلك الوقت يجري النواب المحافظون عدة جولات تصويت لخفض عدد المرشحين، ليصل عدد المتقدمين إلى 2، ويجرى التصويت عليهم بالبريد من قبل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيسا للوزراء.

متى يتولى رئيس وزراء بريطانيا الجديد بعد «جونسون»؟

يذكر أن التصويت كان في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس، لكن من المتوقع أن تبدأ العملية قريبا لتسريعها، وذلك لأن العطلة الصيفية للبرلمان ستبدأ يوم 21 يوليو، وتستمر شهر ونصف.

وتعتمد المدة الزمنية لاختيار رئيس وزراء بريطانيا الجديد، على عدد المرشحين المتقدمين للمنصب، حيث تختلف المدة من شخص إلى آخر، فكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من 21 يوما من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016، وذلك بعد أن انسحب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق، كما تولى بوريس جونسون رئاسة وزراء بريطانيا، بعد شهرين من استقالة تيريزا ماي من المنصب فى 2019.

استقالة جونسون من رئاسة مجلس وزراء بريطانيا

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، فى وقت سابق من اليوم، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيدلي بيبان صحفي خلال ساعة، دون ذكر أي تفاصيل بشأن البيان، فى حين أكدت شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن «جونسون» سيتقدم باستقالته من زعامة حزب المحافظين.