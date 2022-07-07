3 مرشحين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا بعد استقالة «جونسون».. تعرف عليهم

بعد أن أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، تخليه عن منصبه، اليوم الخميس، بشكل رسمي، و أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة حتى يتم اختيار زعيم جديد، تساءل البعض عن من هو زعيم الحكومة البريطانية الجديد.

استقالة «جونسون» من رئاسة وزراء بريطانيا

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، أظهر استطلاع رأي شمل ناخبي حزب المحافظين فى بريطانيا أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، هو الخليفة المرجح لبوريس جونسون.

من المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لـ«جونسون»؟

وجاءت نتائج الاستطلاع لصالح وزير الدفاع فى المرتبة الأولي بنسبة 13% من المستطلعين من حزب المحافظين، واحتلت وزيرة السياسة التجارية في بريطانيا، بيني موردونت المرتبة الثانية في الاستطلاع بنسبة 12% من الأصوات، فى حين جاء فى المرتبة الثالثة وزير المالية السابق ريشي سوناك، وهو أحد الوزراء المستقلين من حكومة «جونسون» الأيام الماضية، وحصل على 10% من آراء الاستطلاع.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنّه سيستقيل من منصبه، وأنّه باقٍ حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.