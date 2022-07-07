«جونسون» يعلن استقالته من رئاسة وزراء بريطانيا: أنا حزين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنّه سيستقيل من منصبه، وأنّه باقٍ حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

البحث عن زعيم جديد

وقال «جونسون» خلال كلمة له منذ قليل: «أنا حزين للتخلي عن منصبي»، مشيرا إلى أنّ عملية البحث عن زعيم جديد لحزب المحافظين جارية الآن.

حزب المحافظين

وأضاف جونسون، أنّ حزب المحافظين يرى ضرورة اختيار زعيم جديد ورئيس للحكومة، مؤكداً أنّ الحكومة ستواصل أعمالها خلال عملية التسليم.

وعن موقفه تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا، أكد جونسون، أنّ حزبه سيستمر في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها لأطول فترة ممكنة.