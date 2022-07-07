عاجل .. الحكومة: نفذنا 81 إجراء لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية لتشجيع الصناعة في مصر، وتيسير إتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية، وتوسعة نطاق النشاط الصناعي، وإقامة مشروعات جديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.

تحفيز مجال الاستثمار الصناعي

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنّ هناك لجنة من 18 جهة حكومية وبمشاركة اتحاد الصناعات وممثلي لرجال أعمال في قطاعات مختلفة، للنظر للمشكلات والتحديات، وما يقابلها من إجراءات، وخلصت لوجود «100 إجراء»، لو تم اتخاذهم يحفز مجال الاستثمار الصناعي.

وأشارت «جامع»، إلى وجود 35 إجراء من الـ100 إجراء متوسط المدى، و47 قصيرا، و18 إجراء طويل المدى، وجرى الانتهاء من 81 إجراء حكومي لتحفيز القطاع الصناعي، وجار الانتهاء من 19 الأخرى.

منتج يليق بـ«صنع في مصر»

ولفتت إلى أنّ تلك الجهود هدفها الوصول لمنتج يليق بمسمى «صنع في مصر»، والعمل على زيادة الصادرات، والوصول لنتائج إيجابية عديدة.