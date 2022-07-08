أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 8-7-2022 في الأسواق المصرية

تختلف أسعار الفاكهة من سوق لأخر ومنطقة لأخرى، لذا يتابع الكثيرون حركة البيع والشراء للأصناف المختلفة بشكل يومي لإعداد ميزانيتهم، ولجني فوائد تناول تلك الثمار التي تمد الجسم بالعناصر المفيدة التي تساعده في بناء جسم صحي وقوي، تمنحه القدرة على تقوية المناعة.

اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو من عام 2022، تحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو المانجو السكري، اليوم الجمعة نحو 30 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو التفاح، اليوم الجمعة 8 يوليو، بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع.

وجاء سعر كيلو الموز اليوم الجمعة ليتراوح سعر البلدي بين 10 و12 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو العنب اليوم الجمعة بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع.

وتراوح سعر البرقوق الأصفر والأحمر اليوم الجمعة بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطيخ بين 3 و5 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا.

سعر الفاكهة في سوق العبور

ودائما ما تأتي الأسعار في سوق العبور أقل من مثيلاتها، حيث سجل سعر كيلو المانجو السكري في سوق العبور.

وسجل سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه داخل سوق العبور للجملة.

وتراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و10 جنيهات.

وسجل سعر العنب الأسود بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات.

في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 13 و17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

وجاء سعر الكيلو جرام من المانجو العويس تراوح بين 17 و27 جنيهًا.